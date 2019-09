Jetzt erobern Veganer auch die Trachtenwelt

Noreen Benham, eine Tätowiererin aus Steffisburg, Beatrice Lauener, eine Veganerin aus Wengen und Barbara Kiener, eine Interlakner Künstlerin, organisieren am Wochenende ein veganes Trachtenfest im Berner Oberland. Das Motto: «Trachten ohne Schlachten». Damit wollen die drei Frauen im bernischen Wengen die Schweizer Tradition mit einem modernen Lifestyle verbinden.

«Immer nur Bratwurst und Chäsbrätel»

Wie die Organisatorinnen beobachten haben, sei in den letzten Jahren in der Schweiz ein wahrer Hype rund um die helvetischen Traditionen ausgebrochen. Jodeln oder Trachten tragen sei hipper denn je. Gleichzeitig sei aber auch die vegane Ernährung populärer geworden: «Tradition und vegane Lebensweise dürfen einander jetzt hier bei uns die Hand reichen», sagt Initiantin Benham. Im Moment seien die Schweizer Traditionen nämlich noch nicht nachhaltig: «Besucht man einen volkstümlichen Anlass, dann steht auf dem Speiseplan beharrlich Bratwurst und Chäsbrätel.»

Dennoch wolle man auf den volkstümlichen Brauch nicht verzichten: «Es liegt mir am Herzen, meine Tracht zu tragen. Dies gibt mir ein Gefühl von Geborgenheit», sagt Lauener. «Die Tracht im Rahmen einer tierfreundlichen Feststimmung zu zelebrieren, rundet das Ganze ab». Kiener ergänzt, es sei wichtig für sie, Traditionen zu hinterfragen und wenn nötig auch anzupassen.

Eine Diskussionsplattform

Bisher seien die meisten Rückmeldungen zum Anlass positiv ausgefallen. Viele fänden das vegane Fondue, dass aufgetischt wird, spannend. Am Fest wird jedoch nicht alles vegan sein: Nur schon Laueners Trachtenschürze ist aus Seide, für die tausende Seidenraupen ihr Leben lassen mussten. Doch Lauener sieht das so: «Ich bin der Meinung, dass ein Kleidungsstück wie eine Tracht, die schon seit 60 Jahren getragen wird, veganer ist als ein Modekleidli, das unter menschenunwürdigen Umständen produziert wird.»

«Im Vordergrund steht das Trachtenfest»

Willkommen sind am Fest in Wengen auch Nicht-Veganer: «Wir würden uns sehr über Trachtengruppen oder Jodlerclubs freuen», sagt Benham. Vreni Kämpfer, Obfrau der Bernischen Trachtenvereinigung, hört aber zum ersten Mal von diesem Event. Sie sei enttäuscht, dass die Frauen die bernischen Trachtenvereinigung zu diesem Anlass nicht eingeladen hätten. «Ich finde es aber auch schade, melden sich Veganer nicht direkt bei uns, wenn sie sich an der Essensauswahl bei unseren Trachtenfesten stören», so Kämpfer.

Johannes Schmid-Kunz, Geschäftsführer der schweizerischen Trachtenvereinigung, sieht im Veganismus eine Lebensart, die bewusst mit den Ressourcen und der Umwelt umgeht. Insofern habe der Veganismus und die Trachten etwas gemeinsam. «Die Tracht ist etwas Selbstgemachtes, wird mit eigenen Materialien hergestellt und ist sehr ressourcenschonend.» Für ihn strahle ein Trachtenfest immer Lebensfreude aus, egal ob es ein Grillfest oder ein veganes Fest sei – «unter einem veganen Fondue kann ich mir aber nichts vorstellen», so Schmid-Kunz.

(km)