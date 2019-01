«Larina wurde viel zu früh aus dem Leben gerissen»

In der Altjahreswoche kam es in der Lenk BE zu einem tragischen Unfall. Ein kleines Mädchen starb auf einer dortigen Skipiste. Dies, weil ein Skifahrer in die 4-Jährige aus dem Kanton Bern hineinfuhr. Trotz sofortiger medizinischer Hilfe und dem Einsatz der Rega starb die kleine Larina aus Aarberg später im Spital.

«Unser Engel»

In der am Donnerstag abgedruckten Todesanzeige ist die grosse Trauer ihrer Familie spürbar: «Dür nä tragische Unfau isch üses Ängeli viu ds früeh usem Läbe grisse worde», steht geschrieben. «Flüg mis Ängeli u chumm is Paradies», wünschen sich die Angehörigen.

Am Geburtstag des Mädchens, am 9. Januar, wird Larinas trauernde Familie, Freunde und Bekannte in der Kirche Abschied nehmen. Am Wohnort in Aarberg soll der Abschiedsgottesdienst stattfinden.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Während der Vater, die Mutter, die beiden Brüder und die Verwandten mit dem grossen Verlust zu kämpfen haben, ermittelt die Staatsanwaltschaft. Die Justiz klärt ab, wie schnell der Unfallfahrer unterwegs gewesen ist. So wird sich zeigen, ob der Unfall ein juristisches Nachspiel hat.

