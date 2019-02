Passant schenkt obdachloser Frau Sneakers

A. L.* bereitete am Montag einer Obdachlosen am Bahnhof Thun eine Freude. Bei der Unterführung entdeckte er sie ohne Schuhe. Er konnte dies nicht ignorieren, ging beim Bahnhof Schuhe kaufen und schenkte sie ihr. Die Reaktion der Frau sei unbezahlbar gewesen: «Das Leuchten in diesen Augen wird mir noch lange in Erinnerung bleiben. Ich habe immer noch Gänsehaut», schreibt der junge Mann auf Facebook. Auch einen Brezel habe er ihr noch mitgebracht. L. ruft dazu auf, kein Geld zu spenden, sondern sich auf Socken, Schuhe oder etwas zu essen zu beschränken.

Der Post erhielt fast 400 Likes und viele lobende Kommentare. «Das nennt man Nächstenliebe. Toll gemacht», schreibt eine Userin. Eine weitere findet: «Schön, gibt es noch solche Menschen mit einem grossen Herzen. Danke.»

Gespaltene Meinungen

Einigen Nutzer äussern sich aber auch kritisch. «Sie wird die Schuhe höchstens verkaufen. Für was, kannst du dir denken», meint einer. Ein anderer: «Genau dieses Geld brauchen sie für Drogen und Zigaretten – obwohl die vom Sozialamt Geld bekommen.»

Ursula Grundbacher, Leiterin der Notschlafstelle in Thun, lobt die Aktion des Facebook-Users: «Die aktuell vorhandene Not der Frau wurde damit unmittelbar behoben.» Geht es um Gaben an die Obdachlosen, deckt sich Grundbachers Haltung mit jener von L.: Essen und Kleidung sind okay, Geld dagegen nicht. «Das Geld wird in aller Regel nicht für die vorgegebenen Zwecke eingesetzt, etwa für Schuhe oder um den Hunger zu stillen, sondern für Alkohol und Drogen», sagt sie.

«Vielleicht unter Drogeneinfluss»

Oft schon habe sie erlebt, dass edle Geldspender sich in der Notschlafstelle erkundigten, ob sich der Bedürftige mit ihrem 10er-Nötli tatsächlich die Notschlafstelle finanziert habe – und dann enttäuscht wurden.

Dass ein Obdachloser in der Schweiz ohne Schuhe auskommen müsse, erachtet Grundbacher als praktisch unmöglich. Es gebe derart viele Hilfsorganisationen, an die Bedürftige gelangen könnten, dass dies nicht nötig sei. «Wenn jemand zu uns in die Notschlafstelle kommt und Löcher in den Schuhen hat, geben wir ihm aus unserem Vorrat ein Paar neue», so Grundbacher.

Dass die besagte Frau ohne Schuhwerk unterwegs war, könne viele Gründe haben, sagt Grundbacher: «Vielleicht stand die Frau unter Drogeneinfluss und hat ihre Schuhe irgendwo liegen gelassen. Oder sie ist einfach gern barfuss unterwegs.»

*Name der Redaktion bekannt

(pal/sul)