Frau (45) wurde von Malinois tödlich verletzt

Am vergangenen Dienstag war die Freiburger Kantonspolizei wegen einer angeblich bewusstlosen Frau zu einem Dressurpark in Auboranges gerufen worden. Die Einsatzkräfte konnten sich dem Opfer aber nicht nähern, weil sich an dessen Seite ein sichtbar aggressiver Malinois-Schäferhund befand. Als dieser sich auf eine Beamtin stürzte und sie in den Arm biss, zog ihr Kollege die Waffe und erschoss das Tier. Bei der am Boden liegenden Frau konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Wie die Freiburger Staatsanwaltschaft nun mitteilt, deuten erste Obduktionsbefunde darauf hin, dass der Tod der Frau durch Blutungen und mehrere schwere Verletzungen in den Armen verursacht wurde. «Diese wurden durch den Hund herbeigeführt und es wurden keine bereits vorhandenen Verletzungen gefunden», schreibt die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tragödie, einschliesslich die medizinischen Untersuchungen, seien noch nicht abgeschlossen.

«Hund war nie aggressiv»

Weiter befinde man sich im Stadium der Voruntersuchungen, zudem sei kein formelles Verfahren eingeleitet worden.

In der Mitteilung der Polizei hiess es zum Vorfall: «In einem bestimmten Moment muss der Hund die Frau wahrscheinlich aus einem noch unbekannten Grund angegriffen und tödlich verletzt haben.» Für den Ehemann des Opfers, der der seit 30 Jahren Hunde dressiert, ist das unbegreiflich. Der Hund, der für den Tod seiner Frau verantwortlich ist, sei bis anhin nie auffällig gewesen, sagte er zu 20 Minuten: «Elliot hat seit fünf Jahren keine Anzeichen von Aggressionen gegen uns gezeigt.»

(sul)