Busbetreiber schmücken Bus für Weihnachten

In Olten kurvt seit einigen Tagen ein Weihnachtsbus durch die Strassen. «Das ist ein einmaliger Bus», sagt Peter Schib, Kundendienst-Verantwortlicher beim Busbetrieb Olten Gösgen Gäu. Das Weihnachtsmobil werde voraussichtlich noch bis am 26. Dezember in der Region in Betrieb sein. «Das ist unser Weihnachtsgeschenk an unsere Kunden», so Schib.

Umfrage Mögen Sie Weihnachtsdekoration? Ja, ich liebe die Weihnachtszeit.

Nur wenn sie auch gut aussieht.

Geht so.

Ich bin froh, wenn Weihnachten vorüber ist.

Nein, ich bin ein totaler Weihnachtsmuffel.

In einem kurzen Video hören Sie die kleine BOOG-Weihnachtsgeschichte für Jung und Alt.



