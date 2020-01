Opel landet auf dem Dach, Peugeot auf der Seite

Ein Autofahrer fuhr am Neujahrstag gegen 16.25 Uhr vom Dorfzentrum Kleinlützel SO herkommend in Richtung Röschenz. Auf der Hauptstrasse verlor der Lenker aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen die Böschung. Dabei überschlug sich das Auto und landete auf dem Dach. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Spital gebracht.

Totalschaden am Neujahrsmorgen

Am selben Tag, nur wenige Stunden früher, kam es bereits zu einem ähnlichen Unfall: Auf der Solothurnerstrasse in Lohn-Ammansegg verlor am 1. Januar gegen 7.40 Uhr eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei krachte sie in einem Lichtkandelaber und danach prallte sie in einen Baum. Das Auto kam schliesslich auf der Seite zum Stillstand. Die Fahrerin wurde zu ärztlichen Kontrolle ins Spital gefahren und das Auto erlitt einen Totalschaden.



(km)