Openair Lakelive muss evakuiert werden

Wie ein Leser-Reporter am Freitagabend meldete, musste das Openair Lakelive in Biel unterbrochen werden. Die Security brachte gemeinsam mit der Polizei Biel, die den Einsatz bestätigte, die Besucher in Sicherheit.

Heftiger Sturm fegt übers Lakelive.



(Video: Leser-Reporter)

Auf den Leserbildern ist zu sehen, wie Stände vom Wind mitgerissen wurden. «Die meisten Besucher stehen jetzt unten beim Strandbad», so der Leser. Wie es weitergeht, wisse man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

(20 Minuten)