Reto K. (36) griff plötzlich nach Waffe

Am Mittwochabend hat die Polizei in Bern einen 36-jährigen Mann erschossen. Jetzt ist klar: «Gemäss bisherigen Erkenntnissen ergab sich (...) für die anwesenden Personen eine akut bedrohliche Situation, als der Mann unvermittelt eine Schusswaffe behändigte», schreibt die Berner Kantonspolizei in einer Mitteilung. Anschliessend sei es zum Dienstwaffeneinsatz gekommen, wie es weiter heisst.

Der 36-jährige Reto K.* wurde getroffen und schwer verletzt. Er verstarb später im Spital. Die Ermittlungen durch die Kantonspolizei Zürich, unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, dauern an.

Reto K. war aus einer psychiatrischen Klinik abgehauen. Am Wohnort seiner Eltern hat ihn die Polizei angetroffen. Warum und wie der 36-Jährige an eine Waffe kommen konnte, ist nach wie vor nicht bekannt.

*Name der Redaktion bekannt.

(woz)