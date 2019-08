Opfer von Flugzeugabsturz waren britische Musiker

Am Sonntagmorgen stürzte in der Nähe des Simplon-Hospiz ein Kleinflugzeug ab. Wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte, kamen der Pilot, eine Begleitperson sowie ein Kleinkind ums Leben.

Mittlerweile wurden die Toten identifiziert. Wie «Le Matin» schreibt, handelt es sich dabei um eine britische Musikerfamilie. Jonathan G. führte in London ein Musikstudio und erhielt mehrere Preise für seine Film-, TV- und Werbungskompositionen. Seine Frau Hannah war ebenfalls im Musik-Business tätig. Sie spielte Saxofon im London Symphonie- und Philharmonie-Orchester.

Beim Aufprall fängt die Maschine Feuer

Fotos auf Facebook zeigen, dass das Ehepaar eine gemeinsame Leidenschaft fürs Fliegen hatten. Am Samstag flogen sie von London über Troyes nach Lausanne. Nach einer Nacht in der Westschweiz flog die Maschine quer übers Wallis. In der Nähe des Simplon-Hospiz stürzte das Flugzeug ab. Beim Aufprall geriet es anschliessend in Brand.

Ein Leser-Reporter war gerade mit seinem Motorrad unterwegs, als er einen Rettungshelikopter erblickte. «Wir stellten unsere Töffs ab, dann hörten wir plötzlich einen Knall und es roch nach Kerosin. Wir glauben, der Tank ist explodiert», sagt er.

Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hat eine Untersuchung zur Klärung des Unfalls eingeleitet.

(fss)