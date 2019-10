Familie Osterhase verlässt das besetzte Haus

Knapp vier Jahre war das Haus an der Bernstrasse 29 in Ostermundigen besetzt. Nun wird das Kollektiv mit dem Namen Familie Osterhase das Haus verlassen. Denn: Das Gebäude wird im November und Dezember abgerissen. Auf dem Grundstück des Einfamilienhauses soll ein grosser Bürokomplex mit Platz für 600 TCS-Mitarbeiter entstehen. Im Sommer 2021 sollen die neuen – zahlenden – Bewohner dann einziehen, wie die «Berner Zeitung» berichtet.

Nun sind die letzten Abschiedsparty gefeiert und die Besetzer ziehen am Donnerstagmorgen aus dem mittlerweile schwarz an gesprayten Gebäude aus.

«Normale Nachbarn mit komischem Kunstgeschmack»

Thomas Iten, Gemeindepräsident von Ostermundigen, war das besetzte Haus schon immer ein Dorn im Auge. Grundsätzlich habe er nichts gegen Zwischennutzungen, sagt er zu 20 Minuten: «Ich finde, Gemeinden müssen aktiv sein und Zwischennutzungen ermöglichen.» Er betont aber, dass sich die Beteiligten an die Spielregeln halten müssten. Im Fall der Familie Osterhase sei die Situation schwierig gewesen: «Es gab Sprayereien und Vandalismus – die Zwischennutzung wurde finanziell missbraucht», sagt Iten. Jetzt sei aber Schluss und das geplante Bürogebäude würde dem Bahnhof neues Leben verleihen.

Angenehme Nachbarn?

Weniger dramatisch als Iten sehen die direkten Anwohner die Besetzung: Diversen Nachbarn der Familie Osterhase, die vorwiegend aus jungen Leuten aus der Region besteht, war das Kollektiv in all den Jahren nämlich nie negativ aufgefallen. Das Ziel des Kollektivs war es unter anderem, dass Gemeindeleben mit Ateliers zu beleben und ein «Auffangnetz» zu werden. So erzählt etwa eine Anwohnerin gegenüber 20 Minuten: «Sie haben nie Probleme gemacht, sie waren ganz normale Nachbarn. Sie hatten lediglich einen komischen Kunstgeschmack.»

Dabei spielt die Frau wohl auf das jüngste Kunstprojekt der Gruppe an: Die Besetzer hatten ein altes Auto in das Schaufenster gekarrt und es dort als Kunst stehen lassen. Doch es gibt auch Anwohner, die nun aufatmen. Eine Nachbarin meint so: «Ich finde es gut, dass die Besetzer von sich aus ausziehen, sie sind uns eine ja schon eine Weile auf der Tasche gelegen.»

Seit 2005 besetzt

Das Haus wurde an Ostern im Jahr 2015 vom Wohn- und Kunstkollektiv Familie Osterhase besetzt. Den ehemaligen Bewohnern des Hauses war im Vorfeld der Tram-Abstimmung unter der Annahme, das Haus müsse der Tramlinie weichen, das Mietverhältnis gekündigt worden. «Wir empfinden es in Zeiten der Wohnungsnot und anhaltenden Gentrifizierungsprojekte in Bern und den umliegenden Gemeinden als einen Affront gegen die Bevölkerung, wenn Lebensraum für Bauvorhaben, die vom Stimmvolk abgewiesen wurden, verkalkuliert wird und ungenutzt bleibt», schrieb das Kollektiv damals in einer Medienmitteilung. Heute beendet die Gruppe nun ihre Besetzung. ++Update folgt++

(km)