«Meine Frau hat mich dazu bewogen, mich zu outen»

Die Geschichte über den 17-jährigen homosexuellen Seran M.* bewegte die Leser zutiefst. 20 Minuten wollte von seinen Lesern wissen: «Hast du dich sexuell geoutet? Wie lief das damals ab?» Rund 40 Menschen meldeten sich über das Formular. Nachfolgend die bewegendsten Begebenheiten.

M. V.* aus Luzern, 41 Jahre alt

Vor gut drei Jahren habe ich mich geoutet. Ich war seit neun Jahren mit meiner damaligen Frau verheiratet und Vater von zwei Kindern. Meine Ex-Frau hat mich dazu bewogen, mich zu outen. Nachdem sie an mein Handy gegangen ist und gesehen hat, dass ich mit Männern chatte, hat sie mich zur Rede gestellt. Dank ihr habe ich diesen Schritt gewagt. Heute leben wir getrennt.

Zu meinem Erstaunen hat es mein Umfeld sehr gut aufgenommen. Etwas Zeit zum Verdauen der Nachricht brauchte meine Mutter, aber sie hat es akzeptiert und wir haben ein gutes Verhältnis. Alle haben positiv reagiert, sind und waren sehr offen zu mir. Ganz direkt kenne ich bis heute nur eine Person, die nicht mit meiner Situation umgehen kann.

Y. B.* aus Spreitenbach AG, 23 Jahre alt

Ich wusste schon, als ich 15 Jahre alt war, dass ich anders bin, und die ersten Erfahrungen mit Männern hatte ich damals auch schon gemacht. Als ich zwischen 17 und 20 Jahre alt war, habe ich mich bei meinen Freunden und meiner Familie geoutet. Es lief sehr gut, die meisten haben mich akzeptiert und die, die mich nicht akzeptiert haben, mit denen habe ich keinen Kontakt mehr.

Meine Mutter war am Anfang traurig, aber sie hat es relativ gut aufgenommen. Mein Vater weiss es noch nicht. Ich stamme aus einer türkischen Familie, bei mir war das Outing kein grosses Problem. Ich will aber den Menschen da draussen Mut machen. Habt keine Angst. Wir Homosexuelle müssen uns gegenseitig mehr unterstützen. Schweiz, wach endlich auf und mach was für die Homosexuellen!

M. C.* aus Otelfingen ZH, 57 Jahre alt

Ich bin jetzt 57 Jahre alt und ich habe mich vor über 30 Jahren gegenüber meinen Freunden geoutet. Die Reaktionen waren damals relativ positiv. Meinen Eltern gegenüber habe ich mich erst mit 26 oder 27 Jahren geoutet.

Meine Mutter, eine Deutsche, kam damit überhaupt nicht klar. Mein Vater hingegen, ein Italiener, hatte damit lustigerweise weniger Probleme. Für ihn war wichtig, dass ich glücklich bin. Mit meiner Mutter gab es oft Streit und auch monatelangen Kontaktabbruch. Bis zum Tod meiner Mutter 2004 verbesserte sich das Verhältnis jedoch. Mein Vater wollte sogar nach dem Tod meiner Mutter mit mir zusammen auf Frauenjagd gehen. Heute bin ich seit acht Jahren in einer glücklichen Beziehung.

A.* aus Zürich, 21 Jahre alt

Ich habe mich bei meinen Eltern am 24. Dezember 2015 in Fuerteventura auf einem Kreuzfahrtschiff bei einem Glas Chardonnay geoutet. Damals war ich 16 oder 17 Jahre alt. Sie haben es sehr gut aufgenommen und mir gesagt, dass sie stolz auf mich sind und dass sie es schätzen, dass ich zu der Person stehe, die ich bin.

Meinen Freunden habe ich es zwei Jahre früher erzählt, die meisten in meinem Umfeld hatten schon geahnt, dass ich schwul bin. Ich wurde aber ab der 4. Klasse bis hin zur Lehre gemobbt. Mittlerweile sind sie nur noch neidisch, da ich problemlos mit wunderschönen Frauen in den Ausgang gehen kann und der einzige Mann bin.

F. R.* aus Courgevaux FR, 40 Jahre alt

Ich wusste schon als Kind, dass ich auf Männer stehe, auch wenn ich es mehrmals mit Frauen probiert hatte. Als meine Familie von meiner Homosexualität erfuhr, wurde ich angespuckt, geschlagen, gedemütigt und rausgeworfen. Von meinem Vater wurde ich sogar als Erwachsener noch beschimpft.

*Namen der Redaktion bekannt

(km)