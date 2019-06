Statt Pouletflügeli gibt es Blumenkohl-Wings und statt Hackfleich-Patty kommt Jackfruit zwischen die Bugerbuns: Beim Vegan Outlawz Diner in Bern kommt nur Veganes auf den Teller. Das Pop-up-Restaurant im amerikanischen Diner-Stil öffnet heute seine Türen. Das Konzept konnten die Betreiber bereits einige Wochen auf der Berner Schützenmatte testen – nun geht es in die nächste Runde. Geschäftsleiter Kevin Schmid hat mit seiner Crew die Lokalität des ehemaligen Kung-Fu-Burgers in der Berner Speichergasse übernommen. Das Lokal ist kaum widerzuerkennen: Der dunkle, asiatische Einrichtungsstil ist einem farbenfrohen und spitzbübischen Dekor gewichen. Geschäftsführer Schmid ist zufrieden mit dem Resultat.

Die Vegane Ernährung und der damit verbundene Trend ist in der Schweiz im Aufschwung. Vor allem bei den Jugendlichen wird dieser Ernährungsstil mit der Klimabewegung verbunden.

Der 26-jährige Schmid geht davon aus, dass dieser Trend noch wachsen wird: «Dafür müssen aber Grosskonzerne vermehrt in vegane Ernährung investieren.»

Eine «Vegan-Bekehrung» ist nicht das, was das Outlawz Diner anstrebt. Das Image der Veganer soll ein positives bleiben, hier gehe es hauptsächlich um die Qualität des Essens und die gute Stimmung.





Für die nächsten acht Monate, wird der Standort des Pop-Up-Diners in Bern sein. Danach endet der Mitvertrag an der Speichergasse: «Ich unterschreibe nichts, was über ein Jahr geht», so Schmid. Die Einstellung komme nicht von ungefähr: «Ich will tun, worauf ich Lust habe. So bleibe ich flexiebel.»

Was nach der Speichergasse kommt, ist noch offen – möglich ist vieles, wenn es nach Schmid geht: «Angefangen vor einem Jahr hat alles mit einem kleinen Foodtruck und jetzt haben wir ein eigenes Restaurant eröffnet.»

(km)