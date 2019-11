Canan Kaftancioglu, Vorsitzende der republikanischen Volkspartei CHP in Istanbul, ist am Sonntag in Grenchen zu Besuch. Die Journalistin und Politikerin sollte an einer Veranstaltung ihrer Partei auftreten, wie der «Blick» berichtete.

Noch vor Beginn der Versammlung kam es jedoch zu einer Störaktion. Rund ein Dutzend PKK-Anhänger stürmten die Bühne. Die Veranstaltung wurde zwischenzeitlich abgebrochen.

Eskalation verhindert

Andreas Mock, Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn bestätigt den Vorfall gegenüber 20 Minuten: «Es gab eine Störaktion von rund einem Dutzend PKK-Anhängern.» Die Polizei habe vor Ort interveniert und die Gruppen getrennt. «Wir haben eine Eskalation verhindert», sagt Mock. Während des Polizeieinsatzes sei niemand verletzt und auch niemand verhaftet worden. Die genauen Hintergründe werden von der Polizei ermittelt. Polizisten würden die Veranstaltung begleiten, bis sie zu Ende sei.

(km)