Gleitschirm-Pilot landet auf Dach vor Luxushotel

Ein Leser beobachtete in Interlaken BE eine kuriose Szene: Ein Gleitschirmpilot verlor kurz vor der Landung offensichtlich die Kontrolle über seinen Schirm. So landete er anstatt auf der benachbarten Höhenmatte auf der Bijouterie Bucherer; auf dem Vordach des dortigen Luxushotels Victoria-Jungfrau. «Der Mann und sein Schirm mussten dann mit einem Stapler vom Dach geholt werden», berichtet ein Leser-Reporter.

Der Beobachter hat eine Vermutung, wie es zu dieser missglückten Landung gekommen ist: «Manche Paraglider fliegen jeweils noch eine Runde um das Fünfsternehotel, um dann möglichst actionreich auf der Wiese davor zu landen», sagt der Einheimische. Dieses Showeinlage scheint missglückt zu sein. Schlimm kann der Vorfall jedoch nicht gewesen sein – weder die Polizei noch die Bijouterie haben Kenntnis von dieser Dachlandung vom vergangenen Wochenende.

Anflug auf Interlaken

Auf der Höhenmatte neben dem Jungfrau-Victoria kommen ständig Gleitschirmpiloten an. Diese starten zuvor jeweils auf den umliegenden Bergen wie etwa dem Harder oder in Habkern. Doch es dürfte wohl das erste Mal sein, dass ein Pilot auf dem Dach des renommierten Schmuckgeschäfts gelandet gekommen ist.

(rc)