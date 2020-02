Patent Ochsner haben keine Angst vor den Viren

«Die Konzerte heute und morgen im Stadtsaal Zofingen finden statt», schreibt die Band Patent Ochsner auf ihrer Facebook-Seite. Im «Ochsenhauptquartier» hält man also trotz Corona-Hickhack am Tourneeplan fest – die Berner Band wird die unmittelbar bevorstehenden Konzerte spielen. «Wir haben uns dazu entschieden, dass wir auf jeden Fall spielen möchten», sagt Christian Siegenthaler, Manager von Patent Ochsner.

Ist es die Berner Nonchalance, die die Mundartrocker nicht vom Spielen abhält? Nein – jedenfalls nicht nur. Es seien pro Abend stets weniger als 1000 Tickets verkauft worden, heisst es bei den Veranstaltern. Ab sofort bis mindestens 15. März sind aber nur Grossveranstaltungen verboten, an denen mehr als 1000 Personen teilnehmen. Dies hat der Bundesrat am Freitag so mitgeteilt. Für die Gruppe gibt es also keinen Grund, wegen der Viren nicht auf die Pauke zu hauen.

Lasst uns das Leben feiern

Viele Patent-Ochsner-Fans waren verunsichert, was mit den Konzerten nun passiert. Dies auch, weil via Telefonbeantworter des Stadtsaals Zofingen zwischenzeitlich zu hören war, dass man noch nicht sagen könne, ob die Konzerte definitiv stattfinden würden. Mittlerweile herrscht jedoch definitive Gewissheit: Patent Ochsner werden auftreten.

Die Fans freuen sich auf Facebook über den Entscheid, dass die Konzerte durchgeführt werden: «Scheissen wir auf Corona. Lasst uns zusammen mit Patent Ochsner das Leben feiern», schreibt ein User.

(rc)