Energie-Projekt entpuppt sich als Schwindel

Seit hunderten von Jahren träumen Erfinder vom Perpetuum Mobile. Einer Maschine, die, wenn einmal gestartet, ohne weitere Energiezufuhr ewig arbeiten kann. Geklappt hat das noch nie. In einem Klein-Inserat der Zeitung «Finanz und Wirtschaft» behauptet nun jedoch ein gewisser M. B.*, eine solche Maschine erfunden zu haben, die obendrein zu 100 Prozent CO2-neutral arbeite. Das Patent soll bereits angemeldet sein. Mit dem Inserat sucht der Erfinder nun Investoren, die sich an seinem Unternehmen beteiligen.

«Unsere Erfindung wird die Welt der Energieerzeugung auf den Kopf stellen», schreibt M.B auf seiner Internetseite. «Bald werden Sie es in den Medien hören und sehen», verspricht der Deutsche. Interessenten werden vom angeblichen Erfinder sofort in ein 30-Minütiges Verkaufsgespräch verwickelt. Wie die Maschine aber genau funktioniert, wird nicht erläutert. Der wortgewandte und schlagfertige Mann verweist immer wieder darauf, dass sein Patent noch geprüft werden müsse und er bis dahin nicht zu viel verraten dürfe. Ist er ein gewiefter Betrüger?

Schlechte Investition

M.B. erzählt 20 Minuten, dass er sein Projekt im Kanton Solothurn realisieren wolle. «In Grenchen haben wir einen geeigneten und kompetenten Maschinen-Partner aus der Region gefunden», behauptet er. Jedoch weiss kein Maschinenbau-Unternehmen in Grenchen von dem Projekt. Vielmehr wittert man hier einen Betrug.

Wie auch Beat Frei, der das Inserat entdeckt hat. Der Maschinenbau-Ingenieur absolvierte eine Ausbildung an der ETH im Bereich Energietechnik/Thermodynamik und bemerkte sofort, dass etwas faul sein muss: «Ich kenne mich mit der Thematik ziemlich gut aus und wurde schon öfters mit solchen Erfindungen konfrontiert.» An der ETH musste Frei immer wieder solche Projekte begutachten und begegnete Leuten, die ihr ganzes Vermögen in eine wertlose Erfindung investierten.

«Pioniere haben schon immer auf die Nase bekommen»

M.B. lässt sich von der Kritik nicht vom Weg abbringen: «Pioniere haben schon immer auf die Nase bekommen», meint er, als 20 Minuten den Mann mit den Vorwürfen konfrontiert.

Er spricht immer wieder davon, dass er bald sein Patent bekomme und ab diesem Zeitpunkt die ganze Welt von seiner Erfindung sprechen würde. Die angegebenen Patentnummer ist beim Patentamt jedoch nicht registriert. «Patente die nicht realisierbar sind, etwa weil sie den Naturgesetzen widersprechen (etwa Perpetuum Mobile) können nicht geschützt werden», heisst es dort.

Das sagt ein Physik-Professor zur «Erfindung»

Für 20 Minuten warf Christoph Mordasini, Professor für Physik an der Uni Bern, einen Blick auf das Projekt von M.B: «Völliger Humbug», lautet das Fazit. «Es ist das x-te Mal das jemand behauptet, eine derartige Energiequelle oder Maschine erfunden zu haben.»

Die Website des Unternehmens sei ausserdem voller falscher Behauptungen. In realen physikalischen Systemen gebe es immer Reibung. Man könne diese verkleinern, aber nie gänzlich verhindern. «Deshalb wird es ein Perpetuum Mobile nie geben», so Mordasini abschliessend.

*Name der Redaktion bekannt.