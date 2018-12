Person und Hund aus brennendem Haus gerettet

In einem Mehrfamilienhaus in Konolfingen brach am Mittwochnachmittag an der Burgdorfstrasse ein Feuer aus. «Wir mussten eine Person und einen Hund aus einer Wohnung retten», sagt Michael Gfeller, Kommandant der Feuerwehr Konolfingen. Die Person sei dem Rettungdienst übergeben worden. Ob weiter Menschen zu Schaden kamen, sei derzeit noch unklar. Die Löscharbeiten dauerten derzeit noch an. Gfeller: «Wir konnten das Feuer jedoch bereits unter Kontrolle bringen.»

Wegen der Löscharbeiten wurde die Burgdorfstrasse für den Verkehr gesperrt. «Es sind mindestens fünf grössere Feuerwehrautos im Einsatz», so ein Leser-Reporter.

(cho)