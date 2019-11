50'000 fordern Verbot von Trophäen-Jagd im Wallis

Bis zu 20'000 Franken zahlen vermögende Touristen, um im Wallis Steinböcke mit möglichst imposanten Hörnern zu schiessen. Der Kanton verdient daran jährlich rund 650'000 Franken: Zwei Beiträge im Deutsch- und Westschweizer Fernsehen über die Trophäenjagd haben eine Welle der Empörung ausgelöst.

Eine Online-Petition, die kurz nach den Medienberichten lanciert wurde und die Steinbock-Safaris für Ausländer verbieten will, erfreut sich nun grosser Beliebtheit: Rund 50'000 Leute

haben sie bereits unterschrieben, wie das SRF «Regionaljournal» berichtet.

«Schlechtes Image für Kanton»

Auch die Grünen sind aktiv geworden. Die Fernsehsendungen hätten ihn stark berührt, sagt Jérémy Savioz, Grossrat und Geschäftsführer von Pro Natura Wallis: «Die Bilder sind schockierend, zeigen aber deutlich die Realität.» Savioz stört sich daran, dass reiche Ausländer auf Steinbock-Jagd gehen und dabei von Walliser Wildhütern begleitet werden: «Sie bescheren dem Kanton ein schlechtes Image.» Er hat deshalb am Dienstag eine Motion im Kantonsparlament eingereicht, die die Praxis verbieten will.

Anderer Meinung ist Peter Scheibler, Chef der Dienststelle Jagd, Fischerei und Wildtiere. Er sagt: «Die Berichte waren vollkommen tendenziös und plakativ.» Die Realität sei, dass die Wildhüter den ausländischen Kunden nur gezielt jene Tiere zeigen würden, die sowieso abgeschossen werden müssten. Scheibler verteidigt daher das seit 1991 bestehende Jagdsystem, in dem Deutschschweizer und Ausländer im Wallis ein Tagespatent lösen und Steinböcke schiessen können.

«Interessante Bewirtschaftungsform»

Als einziger Kanton hält das Wallis bis heute an dieser Praxis fest. «Weil es eine interessante Bewirtschaftungsform ist, dem Steinwild nicht schadet und von interessierten Kreisen bis heute mitgetragen wurde», so Scheibler. Der Bestand an 5300 Steinböcken, die es im Wallis gebe, müsse zwingend reguliert werden. Rund 120 Tiere werden in der Tagesjagd geschossen. 330 weitere Steinböcke werden den einheimischen Jägern zugelost.

Wie Scheibler hatte auch die Jagdagentur Capra Adventures vor wenigen Tagen in einem offenen Brief die SRF-Reportage kritisiert. Von den 50'000 Unterschriften der Online-Petition zeigt sich CEO Eric von Schulthess unbeeindruckt. «Solche Online-Petitionen sind überhaupt nicht aussagekräftig», sagt er zu 20 Minuten. Schliesslich könnten sie von «irgendjemandem auf der Welt» unterzeichnet werden. «Zudem kann man mit einem gefälschten Profil ohne Probleme mehrmals mitmachen», so von Schulthess. Seine Agentur werde weiter ausländischen Gästen Steinbockjagden anbieten – «so wie das im Rahmen des Gesetzes erlaubt ist».

Abschaffung wäre für Jagdverband kein Problem

Daniel Kalbermatter, Präsident des Walliser Jagdverbands, könnte mit der Abschaffung der umstrittenen Steinbock-Jagden grundsätzlich leben. Diese Wildart könne man bewirtschaften, wie jede andere auch, sagt er. Will heissen: Walliser Jäger könnten auch jene Tiere regulieren, die momentan von zahlenden Touristen erlegt würden. Kalbermatter: «Ich frage mich einfach, wie man die Ertragsausfälle deckt, die durch allenfalls wegfallende Steinbock-Abschüsse entstehen.»

(sul)