Pilz wächst unterirdisch, dann wird er zum Stern

Im Wald bei Grenchen SO machte der Einheimische Mark Mettler einen schönen Fund: Der Pilzler entdecke inmitten von Laub und Efeu ein sternförmiges Gewächs, in dessen Mitte eine weisse Kugel thront. Um was für einen Pilz handelt es sich hier?

Umfrage Sammeln Sie auch Pilze? Ja, sehr gerne.

Wenn ich gerade daran vorbeilaufe.

Nein.

Der Schwamm ist ein sogenannter Erdstern – in all den Jahren als Pilzler sei er noch nie auf einen solchen Schwamm gestossen. Von der Entdeckung machte Mettler so umgehend diverse Fotos. Den Pilz liess er aber an seinem Plätzchen stehen. Einerseits, weil der Schwamm nicht essbar ist. «Zudem möchte ich dem Erdstern ermöglichen, sich vor Ort zu vermehren», sagt der Grenchner.

Nicht selten, dafür leicht zu übersehen

Pilzkontrolleurin Liliane Theurillat aus Bern ist mit heimischen Pilzen bewandert, auch mit Erdsternen kennt sie sich aus. Beim in Grenchen gefunden Pilz handle es sich um den «gewimperten Erdstern». Dieser treffe sie in den Wälder der Umgebung öfters an – «sie sind sogar häufig anzutreffen.»

Erich Herzig, ebenfalls Pilzkontrolleur, weiss jedoch, weshalb dieser Fungus als Seltenheit gelten könnte – «der Erdstern ist anfänglich unscheinbar, gleicht einer Zwiebelknolle und wird daher gerne übersehen», sagt der Fachmann.

Weshalb die Erdsterne rauchen

Erdstern-Finder Mettler will den Grenchner Pilz nun weiter verfolgen: «Ich werde ab jetzt immer mal wieder beim Fundort vorbeischauen und das weitere Gedeihen des Erdsterns beobachten», sagt Mettler. Denn nicht nur das Aussehen des Pilzes, auch dessen Wachstum und Vermehrung sind spannend. Erdsterne wachsen zunächst nämlich unterirdisch. In dieser Phase sind sie noch kugelförmig und geschlossen. Schliesslich, an der Oberfläche, reisst die äusserste Schicht des Pilzes auf, die Hülle klappt sternförmig zur Seite. Der Fruchtteil – die Kugel in der Mitte – kommt durch diesen Prozess zum Vorschein.

In der Mitte dieser Fruchtkugel ist ein kleines Loch zu sehen. Auch diese Öffnung hat ihren Zweck: Fällt ein Regentropfen oder etwa eine Tannennadel auf den Erdstern, entweicht durch den Aufschlag feiner «Rauch». Dieser Staub besteht aus Sporen, die sich nun rund um den Erdstern am Boden verteilen – und dort später für Nachwuchs sorgen.

(miw)