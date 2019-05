Beizer findet 452 Gramm schwere Riesenmorchel

Tiziano Dugaro aus Biel ist ein fleissiger Pilzsammler: Zwei- bis dreimal die Woche durchstreift der Gastronom die Wälder und Wiesen und späht nach Steinpilzen, Champignons oder Morcheln, um sie in seiner Beiz zu leckeren Speisen zu verarbeiten.

Der letzte Fund brachte aber selbst den routinierten Pilzler zum Staunen: Dugaro stiess in der Region Biel auf eine sage und schreibe 452 Gramm schwere Speisemorchel. «Ein so grosses Exemplar habe ich noch nie entdeckt», sagt der Glückspilz.

Bereits vor zwei Wochen habe er eine ansehnliche Morchel mit nach Hause genommen: «Die war aber halb nur so schwer und nichts im Vergleich zu diesem Prachtsstück.» Oft würden Speisemorcheln nur zwischen 10 und 20 Gramm wiegen, so Dugaro.

Nur jüngere Morcheln konsumieren

Auch Anni Heitzmann, Präsidentin des Vereins für Pilzkunde Bümpliz, spricht von einem «schönen Exempar»: «Gerade in den letzten Jahren hat man nicht mehr so grosse Morcheln gefunden.» Dass die Frühjahrspilze eine stattliche Grösse erreichen, sei jedoch nicht unüblich. «Im fand zum Beispiel kürzlich eine Morchel, die gegen 250 Gramm wog», sagt die Pilzexpertin. Für Speisemorcheln dürfte die Saison noch ein oder zwei Wochen andauern.

Heitzmann rät Laien, beim Konsum von Morcheln vorsichtig zu sein. «Häufig sind sie von Würmern befallen», sagt sie. Deshalb sei es wichtig, sich beim Verzehr auf jüngere Exemplare zu beschränken. Diese seien an einem festen, konsistenten Hut, ohne Anzeichen der Zersetzung, erkennbar. Ältere Morcheln hätten meist einen dunkleren Kopf. Die Biologin rät zudem davon ab, die Morcheln roh zu essen: «So sind sie nur schwer verdaulich.»

Ein Buchstabe unterscheidet Gut und Böse

Eine Verwechslungsgefahr bestehe mit der Lorchel: «Diese sieht ähnlich aus, ist aber giftig.» Gewissheit bringe das Aufschneiden des Hutes: «Wenn es im Innern einen einzigen, durchgängigen Hohlraum gibt, handelt es sich um eine Morchel. Die Lorchel dagegen verfügt über mehrere solcher Räume», so Heitzmann. Die Hutstruktur von Morcheln würde ausserdem an Bienenwaben erinnern, jene von Lorcheln eher an menschliche Hirnwindungen.

Dugaros Riesenpilz befindet sich in der Zwischenzeit in seinem Restaurant in Pieterlen. Dort will er ihn erst noch ein paar Tage herumzeigen. Dann aber sollen die Gäste kulinarisch auf ihre Kosten kommen. Dugaro: «Ich werde den Pilz zum Beispiel für eine feine Rahmsauce, Risotto oder Geschnetzeltes verwenden.»

