Toter von Ittigen ist identifiziert

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 67-jährigen Mann aus dem Kanton Bern, wie die Kapo am Freitag mitteilte. Der Mann wurde am Donnerstagmorgen an der Kappelisackerstrasse in Ittigen leblos aufgefunden. «Wir können derzeit ein Gewaltverbrechen ausschliessen», sagt Kapo-Sprecher Dino Dal Farra.



Offenbar stürzte der Mann eine Quartier-Treppe hinunter. Anwohner gaben gegenüber 20 Minuten an, dass sie in den frühen Morgenstunden Geräusche vernommen hätten: «Ich hörte laute Schreie einer einzelnen Person. Ich dachte, es johle jemand betrunken herum. Doch dann sah ich die Leiche am Boden.»



Polizisten suchen das Wohnquartier nach Spuren ab





