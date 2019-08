Polizei beschlagnahmt 20 Kilogramm Pilze

Wenn das Wetter feuchtwarm ist, erleben Speisepilze im Wald jeweils einen regelrechten Wachstumsschub. Ein gefundenes Fressen für viele Pilzler, die in den Wäldern nach Steinpilzen und Eierschwämmen suchen. Doch auch beim Pilzeln gibt es Regeln: Die Kantonspolizei Bern unterstützte am Donnerstag einen Wildhüter in der Gemeinde Gsteig und kontrollierte einen Pilzler, der sich offensichtlich ausgiebig im Wald bediente.

Pro Person dürfen im Kanton Bern nämlich nicht mehr als 2 Kilogramm Pilze pro Tag gesammelt werden. In den beschlagnahmten Körbchen fand die Polizei jedoch über 20 Kilogramm, wie die Kantonspolizei Bern auf Twitter schreibt. Wie hoch die Busse ausfallen wird, ist noch unklar: «Der Wildhüter rapportiert an die Staatsanwaltschaft, die dann letztlich über das Strafmass entscheidet», schreibt die Kantonspolizei weiter. Auf die Frage, was denn nun mit den Pilzen geschehen werde, antwortete die Kapo mit Humor:

Zuständig ist der Wildhüter. In diesem Fall wurden die Pilze an wohltätige Institutionen weitergegeben – und landeten hoffentlich in einem leckeren Pilzragout. 😉 — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) August 22, 2019

