«An dieser Stelle ist ein Radar pure Geldmacherei»

Als Leser M.K.* (31) kürzlich nach der Ausfahrt Niederbipp in Richtung Aarwangen fuhr, fiel ihm am rechten Strassenrand ein mobiler Radarkasten auf. Geblitzt wurde er zwar nicht, dennoch brachte der Blitzer K.'s Blut in Wallung: «Keine 50 Meter weiter beginnt eine 80er-Strecke durch ein Waldstück», sagt er. Für den jungen Mann ist klar: «Dieser Radar dient nicht der Sicherheit, sondern ist pure Geldmacherei.» Zudem frage er sich, ob Blitzer die derart nah an einem Temposchild stehen, überhaupt rechtens sind.

Umfrage Blitzer kurz vor oder nach einem Temposchild – wie finden Sie das? Geht gar nicht!

Das kann in Ausnahmefällen gerechtfertigt sein – aber nur, wenn es sich um eine äusserst gefährliche Stelle handelt.

Die Polizei darf kontrollieren, wo sie will. Als Verkehrsteilnehmer muss man immer und überall mit Kontrollen rechnen.

Mir egal.

Erich Schwizer, Experte Mobilitätsberatung beim TCS, klärt auf: «Es gibt keinen vorgeschriebenen Mindestabstand zwischen Temposchild und Radarkasten.» Laut Signalisationsverordnung gelte die angekündigte Vorschrift von der Stelle an, an der das Signal steht. «Wenn das Höchstgeschwindigkeitssignal am richtigen Ort steht, braucht es keine zusätzliche Regelung über einen Mindestabstand», sagt Schwizer. Seine Empfehlung an die Lenker: «Erst ab der 80er-Tafel beschleunigen und vor der nächsten 50er-Tafel ausrollen lassen.»

«Im Vorbeifahren kaum zu beurteilen»

Schwizer räumt allerdings ein, dass Blitzer wenige Meter vor oder nach einem Temposchild zuweilen ein «ungutes Gefühl» auslösten. «Als Ortsunkundiger kennt man aber die Hintergründe oft nicht, warum ein Radargerät aufgestellt wurde. Viele Situationen sind im Vorbeifahren kaum zu beurteilen.» Ob mehr oder weniger weit von einer Geschwindigkeitstafel entfernt: Wichtig sei, dass Tempokontrollen im Sinne der Verkehrssicherheit durchgeführt würden.

Dies wird auch von der Kantonspolizei Bern bestätigt. Die Auswahl der Standorte für Geschwindigkeitskontrollen stütze sich auf «eigene Feststellungen, Absprachen mit Gemeinden oder Meldungen aus der Bevölkerung», etwa zu Strassenabschnitten, auf denen Verkehrsteilnehmer regelmässig zu schnell unterwegs seien und die Verkehrssicherheit gefährdeten, erklärt Sprecher Dominik Jäggi.

«Jederzeit mit Kontrollen rechnen»

Oft würden Kontrollen in besonders gefährdeten Bereichen durchgeführt. Dazu zählen laut Jäggi zum Beispiel unfallkritische Stellen und Strecken oder Strassen in der Umgebung von Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern und Pflegeheimen. Ob es sich beim besagten Blitzer-Standort in Niederbipp um einen solchen Bereich handelt, bleibt offen: Die Gemeinde verwies für nähere Ausführungen auf die Kantonspolizei. Diese äussert sich jedoch «aus taktischen Gründen» nicht zu einzelnen Blitzer-Standorten.

Auch Jäggi macht indirekt deutlich, dass für das Ausrollen nach der 80er-Strecke beziehungsweise dem Beschleunigen einige Meter davor kein Spielraum bleibt. Die Polizei führe Geschwindigkeitskontrollen auf dem gesamten öffentlichen Strassennetz im Kanton Bern durch. «Verkehrsteilnehmer müssen jederzeit damit rechnen, dass kontrolliert wird, ob die geltenden Verkehrsregeln und auch die signalisierte Höchstgeschwindigkeit eingehalten werden.»



