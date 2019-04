Polizei ermittelt wegen Pyros an Meisterfeier

In Bern haben sich am Samstagabend zahlreiche Personen versammelt, um den Meistertitel der Young Boys zu feiern. Dabei wurden auch wiederholt verbotene Pyrotechniken und Feuerwerke abgefeuert, wie die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung schreibt.

Kurz vor Mitternacht kam es an der Aarbergergasse zu einer Auseinandersetzung. Eine ausgerückte Patrouille der Polizei wurde beim Eintreffen von mehreren vermummten Personen massiv angegriffen. Dabei wurden Flaschen, Stühle, Stangen und Körpergewalt eingesetzt. Insgesamt wurden sechs Polizisten und eine Polizistin verletzt. Zwei Personen wurden angehalten.

Bei der Feier wurden auch Pyros von den Feierenden abgebrannt. Ein Bild zeigt YB-Stürmer Christian Fassnacht mit einer Pyro in der Hand. Die Kantonspolizei hat aufgrund der Angriffe auf die Polizei und dem Abbrennen der Pyrotechnik die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht.



Meisterfeier in Bern

(20 Minuten)