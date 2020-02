Indoor-Anlage mit 4200 Hanfpflanzen ausgehoben

Die Berner Kantonspolizei erhielt während ihrer Ermittlungen in einem Drogenfall wichtige Hinweise aus der Bevölkerung. Diese führten, gestützt auf Ermittlungen der Polizei, zu mehreren Hausdurchsuchungen.

Dabei wurde am Dienstag in einem Industriegebäude an der Emmentalstrasse in Lützelflüh BE eine Indoor-Anlage mit über 4200 Hanfpflanzen gefunden. Sämtliche Pflanzen und technischen Geräte wurden von der Polizei zur Vernichtung abtransportiert. Neben den Pflanzen wurden zudem grössere Geldbeträge, mehrere zehntausend Franken, sichergestellt.

Die Indoor-Anlage wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei von zwei Männern im Alter von 34 und 36 Jahren betrieben. Beide wurden vorläufig festgenommen.

