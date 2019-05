Polizei findet brennende Person auf Hauptstrasse

In der Nacht auf Montag, gegen 3.48 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern ein Alarm ein: Auf der Hauptstrasse im Bieler Vorort Nidau brenne eine Person.

Mann in Lebensgefahr

Vor Ort trafen die sofort ausgerückten Einsatzkräfte auf einen am Boden liegenden Mann. Dieser wies schwere Verletzungen auf. Nach der Erstbetreuung durch Privatpersonen wurde der Mann schliesslich mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Noch immer befindet sich der Mann in kritischem Zustand; er ist also noch nicht ausser Lebensgefahr.

Polizei sucht Zeugen

Derzeit sind der Polizei die Hintergründe des Vorfalls unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen zum tragischen Vorfall gemacht haben.

(miw)