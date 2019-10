Polizei findet zwei Leichen im Jura

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei im Kanton Jura: Am Montagmorgen wurden in einer Wohnung in Haute-Sorne JU zwei Leichen entdeckt.

Die Hintergründe des Todes sind unklar – die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. Die Behörden wollen zu einem späteren Zeitpunkt weiter informieren.



++Update folgt...++

(miw)