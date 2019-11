Polizei identifiziert 21-jährigen Raser

In der Ortschaft Hani in der Gemeinde Reutigen BE ist am Montag ein junger Mann mit Tempo 106 von einem Polizeiradar erfasst worden. Auf dem Streckenabschnitt in Richtung Gwatt bei Thun sind aber eigentlich höchstens 50 km/h erlaubt.

Sofort begann die Kapo mit der Nachsuche. Kurze Zeit nach der Messung konnte die Polizei den jungen Lenker bereits identifizieren, anhalten und für weitere Abklärungen auf eine Wache bringen.

Check und Auto sind weg

Diese Raserei hat so auch rigorose Folgen für den 21-Jährigen: Die Polizei nahm ihm postwendend den Führerausweis ab. Zudem wurde das Auto für die Staatsanwaltschaft sichergestellt. Der Mann wird sich jetzt gemäss den Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz zu verantworten haben.

(miw/sda)