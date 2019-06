Hier rettet Polizei Segler vor Flussschleuse

Bange Minuten für eine Gruppe Segler in Thun: Am Freitag trieben die Ausflügler mit einem Boot direkt auf die dortige Aare-Schleuse zu. Das Boot war in einer gefährlichen Sackgasse gelandet. Wie Passanten berichten, schien die Scherzligschleuse das Schiff geradezu anzusaugen. Auf der anderen Seite versperrte der Göttibachsteg die Weiterfahrt auf dem inneren Flussarm der Aare. Der derzeit starken Strömung des Flusses war die Gruppe hilflos ausgeliefert. Denn laut Polizei war der Motor des Segelschiffs kaputt, das Boot mit dem eingezogenen Segel war nicht mehr manövrierbar.

Vom Aarequai aus beobachteten mehrere Passanten die brenzlige Situation – doch auch sie konnten nichts unternehmen. Kurz vor 11 Uhr trafen schliesslich die alarmierten Einsatzkräfte der Seepolizei im Thuner Aarebecken ein.

«Kurz vor Kentern gerettet»

Das noch immer unkontrolliert treibende Schiff konnte schnell aus der gefährlichen Situation geborgen werden. «Das Schiff mitsamt Besatzung konnte noch rechtzeitig vom Sog der Schleuse und so auch vom Kentern gerettet werden», erzählt ein Augenzeuge. Auch bei der Polizei ist man froh über den Ausgang der Situation: «Unsere Kollegen von der Seepolizei haben das manövrierunfähige Segelschiff kurz vor der Schleuse in Schlepp genommen und in sichere Gewässer gebracht», sagt Polizeisprecherin Jolanda Egger. An einem Seil wurde das Boot also von der Holzbrücke weggezogen und erst zurück auf ruhigere Gewässer gebracht.

Wieso die Gruppe mit ihrem Segelschiff auf dem Ausläufer des Thunersees landete, ist derzeit nicht bekannt. Man vermutet, dass sich die Mannschaft wohl in diese gefährliche «Sackgasse» verfahren hatte.

(miw)