Klimaaktivisten ketten sich ans Bundeshaus

An der grossen Metallpforte des Bundeshauses waren am Dienstagmorgen Frauen und Männer in Handschellen angekettet. Ihre Kleidung war von Kopf bis Fuss mit Kunstblut durchtränkt. Der Parlamentsdienst alarmierte umgehend die Polizei, schnell war diese auf Platz.

Vor Ort stellte sich schliesslich heraus, dass es sich erneut um eine Aktion der Bewegung Extinction Rebellion (Rebellion gegen die Auslöschung) handelt. Die Aktivisten fordern vom Bund einen wirksameren Klimaschutz.

Handschellen aufgeschnitten

Lange konnten die Klimaschützer ihren Protest nicht durchhalten: Zwar leisteten sie erst passiven Widerstand, indem sie sich nicht selbständig vom Eingang entfernten. Innert einer Stunde schnitt die Feuerwehr jedoch ihre Handschellen auf. Die Polizei führte die Leute schliesslich ab, um den Eingang für die Parlamentarier wieder freizumachen. Die Polizei nahm die Personalien der Umweltschützer auf. Auch Kollegen, die auf dem Bundesplatz Transparente schwenkten, wurden von den Polizisten kontrolliert. «Mehrere Personen wurden angezeigt», sagt Polizeisprecher Dominik Jäggi.

Blut in der Stadt vergossen

Es ist nicht das erste Mal, dass die Aktivisten in Bern die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Vor rund zwei Wochen vergossen die Umweltaktivisten einige Kübel Kunstblut in der Berner Innenstadt, um so demonstrativ auf ihre Befürchtungen und Anliegen aufmerksam zu machen.

(miw)