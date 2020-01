Polizei suchte Autodieb mit Einhorn-Kappe

Einen eigenartigen Fund machte die Kantonspolizei Bern in Mürren. Bei einem gestohlenen Auto, das Spuren eines Unfalls aufwies, konnte der Autodieb zwar nicht mehr angehalten werden. Doch entdeckte die Patrouille auf der Sitzbank des Wagens ein Accessoire, das der Täter offenbar liegengelassen hatte. Und zwar eine Einhorn Kinder-Verkleidungsmütze für 12.95 Franken von H&M.

In Mürren ist der Auto-Diebstahl, die Flucht des Diebes und vor allem die Einhorn-Maske das Dorfgespräch. «So etwas passiert nicht alle Tage bei uns», so eine Anwohnerin. Niemand wisse, wem die Einhorn-Maske gehört, aber alle seien gwundrig.

Spritztour endete im Fahrleitungsmasten

Auch die Polizei machte sich in den vergangenen Tagen an die Lösung des Falls: Die Kantonspolizei Bern erhielt nämlich bereits zuvor, am 2. Januar um 6.30 Uhr, die Meldung, dass ein Auto aus dem Dorfzentrum Mürren gestohlen worden sei. Mit dem Auto fuhr der mutmassliche Täter gemäss Ermittlungen schliesslich in Richtung Bahnhof der Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren. Dort endete seine Spritztour, als er mit dem gestohlenen Auto in einen Fahrleitungsmasten krachte und sich eine Kopfverletzung holte.

So suchte die Polizei anschliessend nach einer Person mit Kopfverletzung, die vorab vielleicht mit Einhornmaske gesichtet wurde. Mittlerweile hat die Kantonspolizei Bern einen mutmasslichen Treffer: «Wir konnten eine tatverdächtige Person eruieren», hiess es am Mittwochnachmittag.

(km)