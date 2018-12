Polizei warnt vor Flugticket-Betrügern

In der Schweiz leben über 100'000 Menschen aus dem Kosovo. Diese pflegen einen engen Kontakt zur Heimat. Die Fluglinie Zürich-Pristina ist seit Jahren eine beliebte Route. Auch in der kommenden Weihnachtszeit werden viele Kosovaren einen solchen Flug buchen.

Nun warnt die Kantonspolizei aber vor einer neuen Betrugsmasche: Dabei machen die Täter den Opfern verlockendes Angebot für Flugtickets nach Pristina (Kosovo). Nach erfolgter Zahlung, jeweils mehrere Tausend Franken, sind die Anbieter nicht mehr erreichbar. Die versprochenen Flugtickets sind entweder ungültig oder nicht vorhanden.

Kontakt erfolgt via Internet, SMS oder Viber

Grund für die Warnung sind zwei Geschädigte, die sich innerhalb kurzer Zeit bei der Polizei gemeldet hätten, erklärt die Kapo Solothurn. Die mutmasslichen Täter kontaktieren ihre Opfer telefonisch, via Internetplattformen, per SMS oder Viber.

Die Polizei rät, Tickets ausschliesslich bei vertrauenswürdigen Reiseunternehmen oder direkt bei den bekannten Fluggesell-

schaften zu kaufen.

Dutzende Fälle im Aargau

Auch im Aargau warnte die Kantonspolizei via Facebook. In gegen 70 Fällen seien Kriminelle im laufenden Jahr bereits erfolgreich gewesen, heisst es dort. Gerade am Vortagen seien wieder zwei Anzeigen erfolgt. «Immer wieder haben die Betrüger die Fantasie-Fluglinien ‹Germani Airways› oder auch ‹Kosovalines› vorgeschoben. Jetzt unmittelbar vor Weihnachten werden sie versuchen, nochmals richtig Kasse zu machen.» Es sei Vorsicht geboten, wenn man ein SMS mit einem Schnäppchen-Angebot erhalte.

(bho)