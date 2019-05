Polizeiaufgebot bei US-Botschaft

Die Nachrichtenagentur Keystone-SDA haben in der Nacht auf Samstag Informationen über einen Grosseinsatz der Polizei in Bern erreicht. Laut der Kantonspolizei Bern vom Samstagmorgen handelt es sich bei den Beobachtungen aber nicht um einen Grosseinsatz der Polizei.

Die US-Botschaft in Bern. (Archivbild) (Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller) Die US-Botschaft in Bern. (Archivbild) (Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller)

Vielmehr geht es laut der Einsatzzentrale um normale Sicherungsmassnahmen einer Grossveranstaltung in und um der amerikanischen Botschaft in Bern. Dabei gebe es allerdings keine Auffälligkeiten.

Ob es sich bei der Veranstaltung in der amerikanischen Vertretung in Bern bereits um den Besuch des amerikanischen Aussenministers Mike Pompeo in der Schweiz handelt, konnte bisher nicht in Erfahrung gebracht werden. Pompeo wird am Samstag in Bern erwartet - dort soll auf dessen Wunsch hin ein Besuch des Bundeshauses organisiert worden sein.

(sda)