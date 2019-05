Wird hier die Polizei geblitzt?

Ein Leser-Reporter meldete sich bei 20 Minuten, wonach er bei Tavannes BE ein Polizeiauto gefilmt hat, dass geblitzt worden sei. Die Kapo Bern bestätigt, dass am Mittwoch zwischen Tavannes und Reconvilier Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt wurden. «Wir haben auch Kenntnis vom Video», sagt Sprecherin Letizia Paladino. «Jedoch wurde die Messanlage nicht wegen des vorbeifahrenden Polizeiautos ausgelöst. Dieses war mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs.» Das Polizeiauto sei also nicht geblitzt worden, heisst es bei der Kapo Bern.

Für den Leser-Reporter unverständlich: «Wer das Video sieht, erkennt klar, dass die Beamten geblitzt wurden. Handelt es vielleicht um eine Eichfahrt?» Eine Manöver also, bei dem Polizisten absichtlich zu schnell in eine neu aufgestellte Radarfalle fahren, um den Auslöser zu testen? Laut Polizei war dies nicht der Fall.

Gesetz gilt auch für Polizisten

Polizisten die geblitzt werden, müssen eine Busse zahlen:

«Bei Widerhandlungen müssen Polizisten genau wie alle anderen Bürger auch mit Bussen oder Anzeigen rechnen», teilt Sprecherin Paladino mit. Ausnahme sind sogenannte dringliche Dienstfahrten, bei denen die Missachtung der Verkehrsregeln und der besonderen Anordnungen für den Verkehr nicht strafbar sind. Dies jedoch nur wenn die erforderlichen Warnsignale, wie Blaulicht und Sirene, gegeben werden und die Fahrt unter der notwendigen Sorgfalt erfolgt.

(rc)