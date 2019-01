«Ein Mann lag blutüberströmt am Boden»

In der Stadt Thun ist momentan ein Polizei-Einsatz im Gang. «Überall in der Stadt sind Polizeiautos mit Sirenen unterwegs», schildert eine Leser-Reporterin. Die Frau sah zuvor, wie sich ein Ambulanz-Team um einen blutüberströmten Mann gekümmert hat, der in der Thuner Innenstadt am Boden lag und nicht mehr ansprechbar gewesen sei.

Die Leser-Reporterin vermutet einen Angriff. «Die Polizei war mit Hunden vor Ort. Es sah so aus, als würden sie jemanden suchen», so die Leser-Reporterin. Sie geht davon aus, dass sich die flüchtige Person zu Fuss vom Tatort entfernte.

Die Kantonspolizei bestätigte auf Anfrage den Polizeieinsatz. Laut Angaben des Sprechers wurde eine Person verletzt worden. Über die Hintergründe gab die Polizei keine Auskunft.

Ein Leser-Reporter sagte gegenüber «Blick», dass ein Messer im Spiel gewesen sein könnte. Im von der Polizei abgesperrten Bereich sind eine Jacke, sowie Blutspuren zu sehen.

