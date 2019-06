Jetzt überwacht ein Laser-Gerät die fiesen Pollen

Das Pollen-Warnsystem der Zukunft könnte Poleno heissen. Ein neuartiges Messgerät befindet sich auf dem Dach des Restaurants Rosengarten in Bern und wurde vor einigen Tagen installiert. Zwei weitere Messgeräte befinden sich in Luzern und Biel. Dank der Messstationen sollen Allergiker darüber informiert werden, wo in ihrer Stadt Pollen-Gefahr besteht, wie stark diese ist und welche Pollenart genau in der Luft hängt.

Im Unterschied zu den bisherigen Pollen-Messsystemen, misst dieses System die Pollen- Stärke in Echtzeit. Bisher wurde dafür ein Fangkasten verwendet, an dessen Kleber die Pollen hängen blieben. Mit dieser Methode, sei man immer eine Woche hinterher, so François von Kaenel, Medizininformatiker der Berner Fachhochschule.

Benutzer liefern weitere Daten

«Die Pollen werden bei unserem Messsystem von oben reingezogen und dann durch einen Laserstrahl im Kasten gemessen», erklärt von Kaenel das Verfahren von Poleno. Dort würden Bilder gemacht, um dann die Pollenart zu identifizieren und auch zu messen, wie viele es pro Kubikmeter sind. «Im Moment sind die Gräser ganz schlimm», so von Kaenel.

Die Genauigkeit von Poleno soll unabhängig von der Uhrzeit, der Temperatur und der Witterung sein. Der Standort spielt für die Messungen eine zentrale Rolle. Die aufgezeichneten Daten sollen durch Modelle ergänzt werden. Dafür ist von Kaenel auf die Hilfe der Allergikern angewiesen: «Sobald man eine allergische Reaktion verspürt, kann man das in die App eintragen. Dadurch generieren wir eine Menge Daten, um die Messsungen zu optimieren».



François von Kaenel, zeigt, die wie App funktioniert. (Video: km).

Noch ist das Gerät in Bern in der Testphase und wird für eine weitere Woche im Rosengarten die Pollenwerte messen. Von Kaenel hofft, dass das Messsystem Anklang findet und schweizweit weitere installiert werden können.

(km)