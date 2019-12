Pompöse Präsidiumsfeier im Seeland

Die neue Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und der neue Ständeratspräsident Hans Stöckli werden am Donnerstagnachmittag in Biel zur gemeinsamen Wahlfeier erwartet. Mit einem Extrazug sind die Gäste der Wahlfeier der neuen Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und von Ständeratspräsident Hans Stöckli von Bern in Richtung Biel gestartet. Dort gehen derzeit im Volkshaus die offiziellen Feierlichkeiten über die Bühne. Anschliessend steht eine Begegnung mit der Bevölkerung in der Bieler Altstadt auf dem Programm. Danach geht es von Biel weiter auf den Berner Hausberg Gurten, zum Galadinner.

(cho/sda)