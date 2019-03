Postauto-Schwan klopft jetzt an Haustüren

«Plötzlich polterte es energisch an der Haustür», erzählt der Leser-Reporter, der in Bönigen in der Nähe des Brienzersees wohnt. Das Schlimmste musste befürchtet werden: War jemand in Not? Oder gar am Ertrinken?

Der Leser-Reporter atmete auf, als er vor der Tür stand – und war zugleich verblüfft: Beim Polteri handelte es sich um einen Schwan. Er habe ihm keinen Einlass gewährt, sagt der Leser-Reporter. Er glaubt auch nicht, dass der geschnabelte Gast tatsächlich habe eintreten wollen: «Der sah wohl sein Spiegelbild in der Scheibe und hat dann munter drauflos geschnattert.» Bald darauf sei er wieder davongewatschelt.

Vor knapp einem Jahr hatte 20 Minuten bereits über einen Schwan berichtet, der immer wieder an die Scheibe eines Postautos klopfte. Für den Leser-Reporter ist klar: «Das war ganz sicher derselbe.»

(sul)