Postauto kracht in Steinmauer

Der Unfall wurde der Kantonspolizei Bern kurz vor 12.15 Uhr gemeldet. Ein Postauto war auf der Länggasstrasse vom Zentrum herkommend auf Höhe der Hochfeldstrasse in eine Signaltafel in der Strassenmitte geprallt. Folglich geriet das Fahrzeug auf das Trottoir. Dort prallte es in eine Steinmauer und kam dann zum Stillstand, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich mehrere Personen im Postauto – diese blieben jedoch unverletzt. Es sei nicht auszuschliessen, dass beim Postautochauffeur ein medizinisches Problem vorgelegen habe, schreibt die Kapo weiter. Er wurde deshalb ins Spital gebracht.

(pal)