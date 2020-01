Psychiatrie-Patient greift Polizist mit Glasflasche an

Ein Psychiatrie-Patient hat am Dienstagabend in Thun einen Polizisten mit einer Glasflasche verletzt. Der Polizist musste sich zur ärztlichen Versorgung ins Spital begeben, wie die Regionale Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilten.

Der Mann war aus einer psychiatrischen Institution entwichen. Die Polizei griff ihn am Bahnhof Thun auf. Der Patient setzte sich laut Communiqué massiv zur Wehr, als die Polizei ihn mitnehmen wollte.

Mit einer Glasflasche habe er nach dem Polizisten geschlagen, heisst es im Communiqué. Weitere Patrouillen seien zur Unterstützung beigezogen worden. Eine der zahlreichen umstehenden Personen trat zudem eine Polizistin in den Rücken. Die Kantonspolizei erliess in diesem Zusammenhang einen Zeugenaufruf. Sie sucht insbesondere Bildmaterial.

(cho/sda)