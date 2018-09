Publibike ist mit neuen Schlössern wieder aktiv

Nach einmonatiger Absenz kehrte am Montag der Veloverleih Publibike auf die Berner Strassen zurück. Verantwortlich für die Auszeit waren Diebe gewesen, die 350 Velos und E-Bikes des Sharing-Dienstes gehackt und geklaut hatten. Die Tochterfirma von Postauto zog in der Folge sämtliche Fahrräder aus dem Verkehr und erneuerte die Schlösser.

Elektronik wurde verbessert

Postauto-Sprecher Urs Bloch will auf Anfrage von 20 Minuten verständlicherweise keine Details über das neue Schloss verraten. «Es wurden mechanische Teile eingebaut und die Elektronik verbessert», so Bloch. Denn im Schloss kämen der mechanische Verschluss mit der durch das Smartphone bedienbaren Elektronik zusammen.

Ursprünglich wollte Publibike zwei Wochen investieren, um die Velo-Flotte diebstahlsicher zu machen. Daraus wurde ein Monat Wartezeit, denn die Stadt forderte eine externe Prüfung der Bikes. Diese haben die Schlösser jetzt bestanden. So konnten bis am Montagabend knapp 300 Fahrzeuge der 700 Stück grossen Flotte an den meistfrequentierten Stationen wieder in Betrieb genommen werden. Bis am Donnerstag sollen die restlichen Exemplare folgen.

«Habe halt wieder mehr auf den ÖV gesetzt»

Was meint die Bevölkerung zum Wiedereinstieg der Velos? Das Überbrücken schien den meisten Kunden leicht zu fallen: «Im letzten Monat war es sowieso zu heiss, um Velo zu fahren», meint eine ältere Dame und schwingt sich in den Sattel eines E-Bikes. Sie habe halt wieder mehr auf den ÖV gesetzt. Eine junge Frau hingegen ist sehr froh darüber, wieder Publibike fahren zu können: «Man gewöhnt sich so schnell an dieses einfache Verkehrsmittel, dass die Umstellung schon etwas nervte.»

Dass Publibike nach wie vor grosse Zukunftspläne hat, zeigen die angestrebten Zahlen: Im Jahr 2020 sollen 2400 Publibikes alleine in der Stadt Bern zur Verfügung stehen. Diese wären dann an 200 Stationen in der ganzen Stadt verteilt. Derzeit sind es 90 Stationen, an denen ein Velo ausgeliehen werden kann. An diesem Konzept ändere sich auch durch den Veloverleih-Dienst Smide nichts, so Urs Bloch. Smide meldete Mitte August Ambitionen an, sich in Bern zu etablieren und wird Anfang 2019 die ersten Velos verleihen.



(ber)