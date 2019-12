Rätsel um Lichter am Weihnachtshimmel

Die Abreise der Stormtrooper vom Berner Bundesplatz oder eher eine Ansammlung kleiner Weihnachtssterne? Am Nachthimmel über Solothurn entdeckte ein Leser-Reporter am Weihnachtsabend leuchtende Punkte, die in einer exakten Reihe durch die Luft schwebten. «Es waren rund 30 bis 40 Objekte, die in Formation geflogen sind», rapportiert der Beobachter. «Ich kann mir aber nicht erklären, was das war.»

Ein Blick ins Archiv des Flugradars zeigt: Am Mittwochabend gab es kein aussergewöhnliches Verkehrsaufkommen im örtlichen Luftraum – weder Helikopter noch sonstige Maschinen waren hier unterwegs. Vielmehr ist zu vermuten, dass es sich bei den leuchtenden Punkten um Himmelslaternen handelte. Oder waren es vielleicht doch Christkinder auf ihrem Nachhauseweg?

Welche Ideen habt Ihr? Erzählt uns Eure Version in den Kommentaren!





(miw)