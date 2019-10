Räuber überfallen Juwelier und flüchten mit Velos

Eine Bijouterie am Klosterplatz in Solothurn wurde Opfer eines Überfalls. Am Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr betraten zwei vermummte Männer den Schmuckladen. Die Vermummten bedrohten die Verkäuferin und eine anwesende Kundin mit einem unbekannten Gegenstand, wie die Kapo mitteilt.

Weiter schlugen die beiden Männer mehrere Vitrinen ein und stopften sich Uhren und Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Franken in ihre Umhängetaschen. Sie flüchteten anschliessend auf Velos.

Zeugen gesucht

Die Täter fuhren Richtung Aare Ufer entlang des Rötiquais und überquerten dort die Rötibrücke. Danach fuhren sie weiter in Richtung Zuchwil. Die eingeleitete Fahndung der Kantonspolizei Solothurn blieb ohne Erfolg.

Die Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die gesuchten Männer sind schlank, um die 25 bis 30 Jahre alt und 1.80 Meter gross. Sie waren dunkel gekleidet und teilweise maskiert.

(km)