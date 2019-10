Raser (20) blocht mit 116 km/h durch Dorf

Die Berner Kantonspolizei hat am Samstag in Arch eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Gegen 12.30 Uhr wurde ein Auto, das von Arch in Richtung Bibern unterwegs war, nach Abzug der gesetzlichen Toleranz mit 116 km/h gemessen. Auf dem

betreffenden Strassenabschnitt sind maximal 50 km/h erlaubt.

Dem 20-jährigen Lenker wurde der Führerschein abgenommen.

Der Mann wird sich gemäss den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz zu verantworten haben.

(20 Minuten)