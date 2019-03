Raser ausserorts mit 141 km/h gemessen

Die Kantonspolizei Solothurn hat am Donnerstagabend einen Autofahrer erwischt, der mit einer Geschwindigkeit von 141 km/h unterwegs war. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, sind in diesem Bereich 80 km/h erlaubt.

Die Kontrolle wurde gegen 21 Uhr durchgeführt. Beim Fahrer handelte es sich um einen Polen. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz hatte der Mann die Höchstgeschwindigkeit um 57 km/h überschritten. Er musste sofort seinen Führerausweis abgegeben und wird entsprechend angezeigt.

(fss)