Lenker (29) prallt in Lastwagen und stirbt

Ein 29-jähriger Mann fuhr am Dienstag gegen 18 Uhr mit seinem Aut0 von Murten in Richtung Salvenach. Aus noch unerklärten Gründen geriet er in der Rechtskurve auf der Höhe Leimera auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen.

Durch den heftigen Aufprall wurde der Autofahrer so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Der 50-jährige Lastwagenfahrer wurde verletzt ins Spital gebracht.

Der Abschnitt der Hauptstrasse zwischen Murten und Salvenach wurde in beiden Fahrtrichtungen während fünf Stunden gesperrt und eine Umleitung eingerichtet.



(cho)