Raubüberfall auf Post – Grossfahndung nach Täter

Kurz vor 8.30 Uhr hat sich am Donnerstag im Murgenthal in einer Poststelle an der Hauptstrasse einen Raubüberfall ereignet. Ein vermummter Mann bedrohte eine Angestellte und eine anwesende Kundin mit einer Pistole und forderte Geld. Mit einigen tausend Franken Bargeld flüchtete er schliesslich. Augenzeugen sahen, wie er in einem schwarzen Kleinwagen in Richtung Rothrist fuhr.

Die Kantonspolizei Aargau löste daraufhin eine Grossfahndung aus. Bislang konnte der Mann jedoch nicht gefasst werden. Der Täter wird als 165 Zentimeter gross beschrieben und soll etwa 30 Jahre alt sein.

Zum Tatzeitpunkt war er schwarz gekleidet, trug eine schwarze Wollmütze mit Öffnung für Augen und Nase und weisse Turnschuhe. Er sprach gebrochen deutsch. Der schwarze Fluchtwagen weist mindestens auf der Fahrerseite einen roten Streifen auf.

Die Kantonspolizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

(20 Minuten)