«Rauchen in Unterführung – geht's noch?»

Seit diesem Sommer will die SBB Nichtraucher vor qualmenden Mitreisenden besser schützen. So rüstet das ÖV-Unternehmen seine Stationen laufend zu «rauchfreien Bahnhöfen» um. Am Montag war nun der Bahnhof in Zofingen AG dran. Auf dem ganzen Gelände wurden die Abfallstationen mit den Aschenbechern entfernt. Fürs Rauchen gibt es jetzt auch dort eigene Zonen.

«Verschlimmbesserung» in Zofingen

Doch die Taktik, mit der die SBB den Bahnhof Zofingen rauchfrei machen möchte, sorgt für Kopfschütteln: «Dann stellen sie doch tatsächlich den Raucherbereich in der Unterführung auf, wo selbst Hardcore-Raucher sich niemals getraut hätten, zu rauchen», meint ein Leser-Reporter. Eine andere Leserin meint: «Seit der Bahnhof hätte rauchfrei gemacht werden sollen, rieche ich nun hier zum ersten Mal Rauch.» Sie sprechen von einer Verschlimmbesserung.

Der Leser-Reporter, der selber Raucher ist, fügt hinzu: «Ich wäre bis anhin nie auf die Idee gekommen, in der Unterführung eine Zigarette anzuzünden – geht's noch?» Dort zu rauchen wäre zwar bis anhin nicht ausdrücklich verboten gewesen – «jetzt, mit dem neuen Raucherbereich, werden wir aber fast aufgefordert, in der geschlossenen Unterführung zu rauchen und andere Pendler einzuqualmen», meint der Mann aus der Region halb verärgert, halb amüsiert.

Zu früh für ein Fazit

Angesprochen auf diese «Verschlimmbesserung» meint die SBB: «Für ein Fazit ist es zu früh.» Zofingen sei erst seit diesem Montag ein rauchfreier Bahnhof mit Rauchbereichen bei den Zugängen und auf den Perrons. Die SBB zeigt sich offen für Kritik : «Wir nehmen Rückmeldungen gerne entgegen und prüfen eine Lösung.»

Der Leser-Reporter schlägt als Lösung vor, dass man auch am Bahnhof Zofingen nur Open-air-Raucherzonen einrichtet: «Nur wenn ein Rauchbereich draussen auf dem Perron ist, ist es für Nichtraucher auch wirklich eine Verbesserung.»

(miw)