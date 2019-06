In Burgdorf, Lyssach und anderen Berner Bahnhöfen darf ab sofort nicht mehr überall gequalmt werden. Rauchen ist hier nur noch in speziellen Sektoren vor den Bahnhöfen und auf den Perrons erlaubt. Damit soll der erste Schritt in Richtung rauchfreie Bahnhöfe getan werden, denn schweizweit sollen weitere Bahnhöfe dem Beispiel folgen.

Umfrage Wie findet ihr rauchfreie Bahnhöfe mit Raucherbereichen? Am liebsten wäre mir, wenn der ganze Bahnhof rauchfrei wäre.

Ein guter Kompromiss. Beide Parteien können damit leben.

Ich fahre sowieso nie Zug, ist mir also egal.

Finde ich nicht gut. Ich als Raucher werde dabei diskriminiert.

Der Verband öffentlicher Verkehr reagiere mit dem Beschluss auf das Anliegen der Bevölkerung, wie er am Dienstag mitteilte. Nach Tests und positiven Rückmeldungen von Rauchern und Nicht-Rauchern wurde vergangenes Jahr beschlossen, rauchfreie Bahnhöfe in der Schweiz einzuführen. Je nach Grösse des Bahnhofs gibt es einen oder zwei Raucherbereiche. Ziel sei es, bis Ende Oktober knapp 1000 Bahnhöfe und bis Mitte 2020 sämtliche rund 2000 Bahnhöfe der Schweiz rauchfrei zu gestalten.

Bahnhöfe werden zur rauchfreien Zone

Mehrwert der rauchfreien Bahnhöfe

Dadurch soll laut dem Verband öffentlicher Verkehr für einen angenehmeren Geruch gesorgt werden. Ausserdem gehe es laut den Verantwortlichen, um die öffentliche Gesundheit und das Einführen von rauchfreien Bahnhöfen ist eine simple Erweiterung des Rauchverbots in Zügen.

Ein weiterer Punkt, welchen die Verantwortlichen ansprechen, ist der enorme Abfall der durch das Rauchen entsteht. 550 Kilo Zigarettenstummel landen laut ihnen pro Tag auf dem Gleisfeld. Mit gekennzeichneten Raucherbereichen soll die Sauberkeit an den Bahnhöfen optimiert werden.



Das meinen die Pendler dazu

In Burgdorf, wo das neue Raucherkonzept den Medien präsentiert wurde, hatten Raucher nicht nur Freude daran: «Wir Raucher werden überall diskriminiert, das ist eine Katastrophe», so eine Pendlerin zu 20 Minuten. Sie meint, dass es beim Alkohol auch keine Regulierungen geben würde, und versteht nicht, weshalb es bei den Rauchern so viele Einschränkungen gebe.

Doch viele andere zeigen sich offen für die neue Ruacherordnung und sehen darin Vorteile. Eine rauchende Burgdorferin spricht von einer guten Sache: «Es wird die Umwelt wie auch die Menschen schonen, wenn jetzt das Rauchen an den Bahnhöfen reguliert wird.» Weitere Pendler stimmen dieser Meinung zu. Sie sehen darin einen guten Kompromiss für beide Seiten und eine Verbesserung der Abfall-Situation an den Bahnhöfen.