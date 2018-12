Rega holt zusätzlichen Helikopter ins Oberland

Über die Weihnachtstage rückten die Retter der Rega insgesamt 110 Mal wegen verletzten oder schwer erkrankten Menschen aus. Doch es dürfte für die Rega noch hektischer werden: Aufgrund der guten Wetterprognose für die kommenden Tage rechnet die Rettungsflugwacht mit einem erhöhten Einsatzaufkommen.

Auf diese erwarteten Unglücksfälle bereiten sich die Retter der Lüfte nun vor: Im Berner Oberland hat das Unternehmen einen zusätzlichen Helikopter stationiert. Denn weitaus am meisten Einsätze verzeichneten die Rega-Basen im Berner Oberland und im Bündnerland – vor allem wegen verletzten Wintersportlern.

Sollte der zusätzliche Rettungs-Heli nicht reichen, kann je nach Bedarf auch die Einsatzzentrale in Zürich aufgeboten werden. So heisst es von seiten der Rega: «Im Notfall ist es besonders wichtig, dass die dringend benötigte medizinische Hilfe aus der Luft auch bei hohem Einsatzaufkommen möglichst rasch am Einsatzort eintrifft.»

